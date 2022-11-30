Видео. Боевик ВСУ рассказал о помощи Запада в продаже поставленного оружия на черных рынках

Видео. Боевик ВСУ рассказал о помощи Запада в продаже поставленного оружия на черных рынках

2022-11-30 09:36:16

2022-11-30 09:36:16

2022-11-30 09:36:16

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