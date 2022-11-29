За два месяца до Рождества во Франции подорожали игрушки
Во Франции перед Рождеством подорожали игрушки, об этом сообщили СМИ. Средний чек в секторе новогодних товаров вырос на 6%, передает телеканал «Известия». Видеоигры стали дороже на 44%, а куклы и конструкторы — на 15%. Согласно подсчетам, в этом году французы потратят на подарки примерно €400. Причины роста цен — подорожание сырья и логистики, нехватка электрокомпонентов.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.