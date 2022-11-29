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Деструктивный контент в Сети решили вывести из «серой» зоны

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Фото: РОЦИТ
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75% россиян сталкивались с деструктивным контентом в интернете, а 83% поддерживают введение мер по его ограничению. Такие данные озвучил директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Рустам Сагдатулин во время круглого стола, посвященного промежуточным итогам реализации проекта «Общественный контроль за деструктивным контентом в Рунете».

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Как объяснила директор Института проблем правового регулирования факультета права НИУ ВШЭ Анна Сутырина, под деструктивным контентом понимается информация, которая может причинить пользователю моральный или физический вред. Большая часть таких данных находится в «серой» зоне законодательства: их распространение не запрещено, но они могут вовлекать людей в противоправную деятельность.

По мнению генерального директора АНО «Институт развития интернета» Алексея Гореславского, на такой контент необходимо «соразмерно реагировать, в том числе с использованием зарубежного опыта».

«Речь идет о блокировке, маркировке, запрете на попадание в рекомендации, в том числе для определенных аудиторий, выделенных алгоритмически, запрете монетизации ресурса для авторов контента. В новых реалиях мы столкнулись с тем, что деструктивный контент содержится не только на открытых площадках, но прежде всего на закрытых форумах или одностраничных сайтах», — сказал он.

В период сентября по ноябрь аналитическая группа РОЦИТ провела мониторинг на популярных медиаплатформах и обнаружила более 1,9 млн деструктивных сообщений с суммарным количеством просмотров более 2,6 млрд. 41% сообщений были связаны с насилием в отношении животных, 29% — с популяризацией употребления вейпов и электронных сигарет среди детей и подростков, 8% — с насилием в отношении людей и 8% — с киберунижением.

Помимо этого, РОЦИТ провел комплексную работу с экспертным сообществом, члены которого выделили девять категорий деструктивного контента и определили меры противодействия его распространению.

«В частности, предложено сделать унифицированный категоризатор открытым для гражданского общества, экспертов, пользователей и предоставить им право обновлять и дополнять его. Кроме того, мы считаем целесообразным ввести в законодательство России само понятие «деструктивный контент» и создать общественный институт, контролирующий ограничение распространения этой информации в Рунете», — рассказал Рустам Сагдатулин.

В качестве меры регулирования контента из «серой» зоны, эксперты предложили учредить должность Уполномоченного по цифровым правам и Экспертного совета по цифровым правам, которые бы проводили верификацию контента как деструктивного и формировали классификатор.

«Классификатор — живой организм, который нужно постоянно обновлять. Для этого, видимо, необходим коллегиальный экспертный орган или институт уполномоченного по цифровым правам, который выполнит роль медиатора между государством, обществом и бизнесом. Дополнительным стимулом может стать подписание меморандума о противодействии деструктивному контенту в отношении детей и молодежи», — заключил Алексей Гореславский.

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