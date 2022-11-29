Россиян беспокоит уровень безопасности данных в иностранных мессенджерах

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) провела исследование на тему использования мессенджеров в школьных и образовательных процессах.

Исследование показало, что важным аспектом для учителей и родителей является безопасность мессенджера, используемого для работы, включая безопасность и хранение передаваемых в нем данных, которые могут включать в том числе и персональные данные учеников. Кроме того, беспокойство пользователей вызывают участившиеся в сети сообщения о случаях утечек персональных данных в отдельных иностранных мессенджерах и продажи злоумышленниками такой информации.

В топ-3 самых популярных мессенджеров входят WhatsApp, Telegram и VK Мессенджер. Состав топ-3 не меняется в зависимости от категорий участников образовательного процесса — данные мессенджеры используют как опрошенные учителя и родители, так и школьники, по мнению их родителей.

Среди школьников широкое распространение получил VK Мессенджер: они активно пользуются социальной сетью «ВКонтакте», и им удобнее и привычнее общаться внутри одной платформы со знакомым интерфейсом и функциональностью. По интенсивности использования среди родителей Viber уступает мессенджерам WhatsApp, Telegram и VK Мессенджер.

Чаще всего мессенджеры используются учителями для текстового общения — как в личных сообщениях (86,7% респондентов), так и в групповых чатах (76,5%). Реже используются голосовые сообщения и создание сообществ. Кроме функций, связанных с отправкой сообщений, которые используются наиболее широко, востребованными функциями мессенджеров являются отправка и получение файлов (63,1% респондентов) и аудиозвонки (44,3%). Чуть меньше используются видеозвонки (31,4%). Немногим более четверти опрошенных учителей (27,5%) проводят в мессенджерах опросы, почти четверть (22,7%) пользуются функцией демонстрации экрана.

Самые распространенные запросы: возможность отправлять большие по объему учебные материалы (72,9% опрошенных учителей), возможность использовать только один мессенджер для коммуникаций (72,5%) и возможность бесшовного перехода в электронный дневник и журнал (71,8%). Суммируя, можно сказать, что основным запросом со стороны учителей является сокращение количества используемых инструментов и платформ, переключение между которыми занимает время. Важным аспектом для учителей также является безопасность мессенджера, используемого для работы, включая безопасность передаваемых в нем данных, которые могут содержать в том числе и персональные данные учеников.

Для родителей, как и для учителей, наиболее актуальным является запрос на сокращение количества используемых инструментов: 74,7% опрошенных родителей хотели бы иметь возможность перехода из мессенджера в электронный дневник и журнал, 70,6% хотели бы использовать для коммуникации по учебным вопросам один мессенджер, а не переключаться между различными платформами.

Пользователям важен уровень безопасности мессенджеров — как защищены и хранятся их данные. Интересно, что вопросы безопасности среды для общения беспокоят родителей меньше, чем учителей. 55,5% опрошенных родителей отметили, что их беспокоит уровень безопасности мессенджера, который использует их ребенок. При этом 70,6% учителей заявили, что беспокоятся за безопасность данных в мессенджерах, которые используют для работы.

Учителя и родители дополнительно отмечают, что для них важно, где именно хранятся данные — в России или за рубежом. 65% учителей и 50% родителей отметили, что предпочли бы, чтобы данные детей и учеников хранились в России. При этом, по мнению родителей, 86% учеников всё равно, где хранятся их данные.

В топ популярных мессенджеров среди прочих входят иностранные. Мы опросили экспертов и узнали их мнение, насколько безопасно использовать их во время образовательного процесса?

«Основной минус состоит в том, что те, кто общаются в зарубежных мессенджерах, мало что контролируют. Все данные хранятся и обрабатываются на серверах за рубежом, поэтому отследить, какая информация и куда уходит, зачастую невозможно. Высока вероятность, что доступ к информации получат и третьи лица. Сегодня мы также можем видеть уязвимость WhatsApp: на днях произошла массовая утечка данных пользователей этого мессенджера, и это уже не первый подобный случай. Шифрование здесь не панацея. Кроме того, когда у продукта нет представительства в России, к его владельцам часто невозможно полноценно обратиться за помощью. Есть сложности с обработкой жалоб, поддержкой, выполнением норм местного законодательства, пониманием разработчиками локальных потребностей и общественных запросов, контекста», — сообщил Сергей Гребенников, заместитель директора РАЭК.

По мнению координатора Центра безопасного интернета Урвана Парфентьева, «российский цифровой контур обладает качественными продуктами, способными заместить (и уже замещающими) аналогичные иностранные программные решения. Одним из основных качеств, предъявляемых пользователями к современным программным продуктам, помимо удобства пользования, является безопасность и конфиденциальность передаваемой и хранимой информации — в первую очередь, оконечное шифрование, конфиденциальность персональных данных, опции дополнительной аутентификации при входе в мессенджер. Позитивно воспринимается пользователями «встроенность» мессенджера в цифровую экосистему, состоящую из других приложений с востребованным функционалом».

«При использовании любого сервиса или социальной платформы очень важно обращать внимание на то, как компания подходит к заботе о безопасности своих пользователей. Это комплексная задача, которая включает разработку и следование политике по хранению и обработке данных на территории РФ, регулярное прохождение соответствующих аудитов и сертификаций, внедрение технологических мер, позволяющих эффективно противодействовать утечкам, своевременное закрытие уязвимостей, привлечение сторонних экспертов для независимой оценки систем и многое другое», — уверен директор по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карен Казарян.

«В коммуникациях, которые педагоги ведут в рамках образовательного процесса с учениками и между собой, важно удобство: например, когда один цифровой продукт совмещает в себе и мессенджер, и доступ в электронный журнал, и возможность быстро и просто запускать онлайн-урок прямо из школьного расписания. Но при такой интеграции не менее важно, чтобы к школьникам не было доступа у посторонних, чтобы между собой общались только те пользователи, которые принадлежат к данному классу и школе, а их данные находились в закрытом и защищенном контуре», — считает ректор Московского городского педагогического университета, доктор педагогических наук Игорь Реморенко.