Хождение по кругу

17 декабря заканчивается второй год, когда по решению Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) сборная Россия обязана выступать на всех международных соревнованиях — в том числе на чемпионатах мира и Олимпийских играх — в нейтральном статусе, без флага и гимна. Формально через две с половиной недели все санкции с нашей страны должны быть сняты. Но этого может и не произойти.

В 2020 году санкции против нашей страны вводились за якобы имевшие место манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Причем изначально WADA дисквалифицировало Россию на четыре года, и лишь апелляция, поданная в Спортивный арбитражный суд (Court of Arbitration for Sport, CAS) позволила сократить этот срок вдвое. Тогда санкции против России преподносились чуть ли как не выход из многолетнего антидопингового кризиса. Дескать, как только мы отбудем положенное наказание, всё начнется с чистого листа. Однако до финала истории сейчас так же далеко, как и в 2020-м.

Нынешняя геополитическая обстановка дает WADA возможность включить бюрократические механизмы и поставить вопрос о продлении санкций. После начала специальной военной операции на Украине антидопинговые рестрикции WADA потеряли смысл — ведь практически во всех видах спорта наши сборные и вовсе отстранили от соревнований, чемпионаты мира проходят без россиян.

Тем не менее болельщики должны помнить, что по милости WADA три Олимпиады подряд (Пхёнчхан-2018, Токио-2020 и Пекин-2022) мы выступали без национального флага. Формально этот кошмар должен был закончиться 17 декабря 2022 года. Однако глава Всемирного агентства Витольд Банька уже заявил, что восстановление членства России не станет автоматическим.

Выглядит это, как если бы человека, выходящего из колонии на свободу с чистой совестью, вдруг остановили на проходной и, угрожая отправить обратно, начали бы спрашивать, раскаивается ли он в своих былых деяниях или нет.

Данная ситуация в жизни кажется дикой, но, увы, с точки зрения Всемирного антидопингового кодекса она вполне вероятна. По истечении срока нашего наказания должен собраться комитет по соответствию WADA и заново изучить «русский вопрос». А решение CAS двухлетней давности, к сожалению, оставило возможности для придирок.

В частности, в нем содержится требование к России «провести расследование случаев изменения или удаления данных Московской лаборатории», а также «оказывать помощь в расследовании возможных нарушений антидопинговых правил спортсменами, чьи пробы находились в базе данных лаборатории».

Если по последнему пункту мы еще может предъявить некоторые аргументы — в частности, факты, когда спортсменов дисквалифицировали после изучения материалов базы, то манипуляции с электронными данными у нас до сих пор официально не признаны и итоги расследования точно не удовлетворят WADA.

Кроме того, есть еще один потенциально конфликтный момент. Некоторые чиновники Всемирного антидопингового агентства уверены, что Россия всё равно должна предоставить им неотредактированный вариант базы. А коль скоро мы это самое редактирование не признаем, получается замкнутый круг.

В общем, вердикт комиссии по соответствию может оказаться неблагоприятным для России. И тогда исполком WADA продлит нашу дисквалификацию. Хотя и без всех юридических нюансов понятно: международная обстановка такова, что базирующееся в Канаде и сильно прозападное Всемирное антидопинговое агентство считает восстановление России невыгодным в имиджевом плане. И, несмотря на бессмысленность санкций, сделает всё для того, чтобы они сохранились.

И формальные возможности для этого, к сожалению, есть. В плане борьбы с допингом мы сейчас — одна из самых передовых стран в мире. Однако понятно, что WADA — это давно уже не про борьбу за чистый спорт, а про политику. Конфликт вокруг «русского допинга» — один из самых затяжных и беспросветных. И очевидно, что прекратить его могут только внешние силы — руководство Всемирного антидопингового агентства в завершении «саги» совершенно не заинтересовано. Ведь в свое время именно здесь были отработаны механизмы с отстранениями и нейтральными флагами, которые сейчас используются для политического давления на Россию в спорте.

Как вариант, в случае продления санкция мы можем подать в CAS и надеется на благоприятный вердикт. Вероятность успеха здесь невелика, но это единственное, что остается нам в нынешней ситуации.

Автор — обозреватель «Спорт-Экспресса»

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