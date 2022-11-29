ViP Premiere эксклюзивно покажет оскароносный «Белфаст»

ViP Premiere приготовил эксклюзивную премьеру к первому дню зимы. Впервые на телеэкранах будет показан фильм «Белфаст», завоевавший премию «Оскар» в 2022 году за лучший оригинальный сценарий.

«Белфаст» — это монохромный шедевр, вышедший из-под пера и снятый режиссером Кеннетом Браной. Зритель хорошо знает Брану по роли профессора Златопуста Локонса из «Гарри Поттера». А его наиболее известные режиссерские работы — «Тор», «Убийство в «Восточном экспрессе», «Золушка» (2015 г.) и многочисленные экранизации пьес Шекспира.

Драма «Белфаст» для Браны автобиографична. Эта история из его детства показана глазами девятилетнего ирландского мальчика Бадди, который живет в разгар массовых беспорядков в протестантском Белфасте. Ребенок не понимает в полной мере происходящее вокруг. Конфликт за порогом его дома переплетается с домашними неурядицами. В фильме будет про детские шалости, про храброго папу и заботливую маму, про самую красивую девочку класса и желание разобраться в сложных взрослых темах. Черно-белая палитра очарует зрителя ностальгией по прошлому, напомнив о тепле маминых рук и о первой любви. Сам Брана анонсировал этот фильм как «самый личный» в его карьере.

Актерский состав картины поистине звездный. Отца Бадди играет тот самый мистер Грей из «50 оттенков серого» — Джейми Дорнан, в роли его супруги — очаровательная Катрина Балф («Чужестранка», «Форд против Феррари»), в роли бабушки — непревзойденная Джуди Денч (получила «Оскар» за 8-минутную роль в фильме «Влюбленный Шекспир»), а деда сыграл Киран Хайндс (главарь одичалых в «Игре престолов» и брат Дамблдора в «Гарри Поттере»). На роль самого Бадди выбрали Джуда Хилла. Фильм является хорошим примером сбалансированного актерского ансамбля. Ни у кого нет лишней реплики или сцены, ведь главный герой фильма — это семья.

Отдельно хочется отметить музыкальное сопровождение. Саундтреки к ленте написал знаменитый ирландский исполнитель Ван Моррисон. Его музыка как нельзя лучше передает дух времени, учитывая тот факт, что композитор родился в Белфасте, а расцвет его творчества пришелся на пору взросления Браны. Чарующие звуки саксофона и мрачные тексты идеально накладываются на острые моменты в фильме. Сам Брана подчеркивает, что не представляет фильм о Белфасте без голоса Моррисона.

«Белфаст» высоко оценили критики и зрители во всем мире, о чем свидетельствует десяток премий в его копилке. Национальный совет кинокритиков США включил картину в список 10 лучших фильмов года. А Брана стал первым кинематографистом, когда-либо претендовавшим на «Оскар» в семи разных категориях.

Эксклюзивная премьера драмы «Белфаст» на телеканале ViP Premiere состоится 1 декабря в 21:00.