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Банк ДОМ.РФ подключил сервис моментальной онлайн-оплаты через СБП

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Фото: пресс-служба Банка ДОМ.РФ
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Банк ДОМ.РФ запустил сервис «Привязка счета», который позволяет в один клик оплачивать товары и услуги в интернете с банковского счета через Систему быстрых платежей (СБП).

«Благодаря новому сервису клиентам не нужно каждый раз вводить реквизиты счета или карты, подтверждать покупки SMS-кодом или паролем. Достаточно один раз привязать счет к нужному интернет-магазину или онлайн-сервису — деньги будут списываться автоматически в момент покупки», — рассказали в банке.

Там отметили, что автоплатежами удобно пользоваться при покупке товаров и услуг на маркетплейсах, а также при оплате такси, доставки еды и подписок на музыкальные сервисы и онлайн-кинотеатры. Управлять привязками счета можно в мобильном приложении банка в настройках СБП: им можно присваивать названия, устанавливать лимиты на сумму максимального разового списания и удалять.

По словам директора подразделения Диджитал Банка ДОМ.РФ Олега Комлика, популярность оплаты товаров и услуг через СБП среди клиентов банка стремительно растет: с начала 2022 года проведено около 60 тыс. операций — это в 12,5 раза больше, чем за весь прошлый год. «Мы считаем, что данная тенденция сохранится и после подключения нового сервиса число «быстрых» платежей к концу года вырастет в 15 раз», — добавил он.

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