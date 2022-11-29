Продажи на онлайн-платформах в черную пятницу увеличились в два раза
Онлайн-продажи в черную пятницу выросли вдвое, об этом «Известиям» рассказали в ассоциации компаний интернет-торговли. Выручка в этом году выросла в полтора-два раза, сообщает телеканал «Известия». В топ покупок традиционно вошли электроника и бытовая техника, в частности телевизоры и «умные» колонки, а также стиральные машины, продукция для дома и компьютерные игры. Средний онлайн-чек по сравнению с черной пятницей прошлого года вырос на 60–70%.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.