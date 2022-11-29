Амурский тигр загрыз медведя в Хабаровском крае

В Большехехцирском заповеднике в Хабаровском крае инспекторы обнаружили на территории охранной зоны место схватки амурского тигра и бурого медведя. Последний в этой схватке проиграл.

Как пишет ИА AmurMedia со ссылкой на ФГБУ «Заповедное Приамурье», косолапый был внушительных размеров: ширина мозоли передней лапы составляет 18 см. Судя по всему, звери долго боролись, но тигр одержал победу. Главный инженер по охране лесов заповедника Юрий Кя не исключил, что это был Одыр, чаще всего обитающий в этом районе заповедника и посещающий тигрицу Злату.

Сам тигр не пострадал. Такой вывод эксперты сделали из-за отсутствия кровавых пятен на месте его лежки, рядом с недоеденной тушей медведя. Не исключено, что тигр вернется сюда снова, чтобы еще несколько дней продолжать трапезу.

Сотрудники охраны заповедника рассказали, что этим летом амурские тигры не раз нападали на медведей, в том числе гималайских. Во время рейдов инспекторы находили останки медведей и экскременты тигра с медвежьими когтями. Чаще всего это были годовалые особи. Тигр способен победить гималайского медведя до трехлетнего возраста.