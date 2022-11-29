В ДТП на севере Турции пострадали 39 человек
Не менее 39 человек пострадали в ДТП с автобусом на севере Турции. Об этом 29 ноября сообщил телеканал TRT.
Авария произошла возле деревни Акчамесджит в провинции Бартын. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, и транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.
Пострадавшим была оказана медицинская помощь, их доставили в больницу в городе Бартыне.
6 ноября в Турции произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего в Стамбул. В результате аварии погибли три человека и еще 32 пострадали. Причиной трагедии также стала потеря управления.