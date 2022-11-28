Мирный житель погиб на заправке в Донецке при обстреле ВСУ

Мирный житель погиб на заправке в Донецке при обстреле ВСУ

2022-11-28 19:33:29

2022-11-28 19:33:29

2022-11-28 19:33:29

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