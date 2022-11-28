Около 30 млн рублей направят на развитие туризма в Приморье

В Приморском крае на реализацию проектов по развитию туристической инфраструктуры направят 27,2 млн рублей. Об этом сообщает региональное агентство по туризму.

Сейчас в Приморье проводится второй этап конкурса в поддержку проектов развития инфраструктуры туризма. Победители отбора получат до 10 млн рублей на развитие пляжей и до 3 млн рублей на покупку туристского оборудования, пишет ИА PrimaMedia.

Всего на обустройство пляжных территорий предусмотрено 18,2 млн рублей, на приобретение оборудования — 9 млн рублей. Средства выделяются из федерального и краевого бюджетов.

Как отмечает РИА «Восток-Медиа», условием для получения субсидии является оплата фирмой не менее 30% от общей стоимости проекта. При этом договоры с подрядчиками должны быть заключены не позднее 16 декабря 2022 года.