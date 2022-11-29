Запретная вера

На Украине, кажется, хотят запретить православную церковь. Законопроект об этом зарегистрировали в Верховной раде. И это всё очень серьезно, служба безопасности Украины уже провела обыски в Киево-Печерской лавре и еще в нескольких монастырях. Это ведь раньше полиция не имела права заходить в церкви. А теперь… Грабь, бухай, убивай, как говорили еще недавно. СБУ отчиталась, что обыски проводились на фоне «растущего риска совершения диверсий, терактов, захвата заложников в местах большого скопления людей». Несмотря на то что украинская церковь после СВО решила больше не считать себя частью Московского патриархата, именно наши священники с болью восприняли происходящее. Так, митрополит Антоний, глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, на конференции Валдайского клуба сказал: «Наши прихожане молятся буквально в парках, совершают богослужения на каких-то пеньках, но они не теряют свою веру. Они имеют очень мощный духовный стержень, который помогает им сопротивляться этим совершенно неприкрытым гонениям на православную церковь. Глубоко убежден, что эта сила поможет противостоять и тем вызовам, которые сегодня, к сожалению, испытывает православная церковь на Украине».

Почему наши? Ведь главы украинской церкви после начала военной операции провели собор, на котором фактически отвергли зависимость от Москвы. Но никто не спрашивал у прихожан. И когда российские священники по-прежнему говорят «наши», они имеют в виду религиозную, нравственную и моральную общность.

Украинские иерархи быстро «сняли с должностей» якобы грешивших поддержкой российской религии священников, тем не менее оправдываясь у себя на сайте: «Досадно, что некоторые государственные служащие позволяют себе делать провокационные заявления, откровенно направленные против нашей церкви. Мы уже отмечали, что такие действия раскалывают общество, и это в условиях военного положения является особо тяжким преступлением». Но эсбэушники продолжили обыски, постоянно находя некую пророссийскую литературу, деньги и граждан России. На самом деле — обучающую литературу, пачки гривен и людей без паспорта. Кроме того, обыски были проведены и в Корецком Свято-Троицком монастыре, который находится под попечением Киевского патриарха Онуфрия, и в Сарненской и Полесской епархиях.

Так что на этом фоне заявления о законопроекте об упразднении церкви не случайны. И это тревожный факт. Но даже не для Украины, а для России. Хотим мы этого или нет, но наши представления о традиции, о норме построены на православной традиции. И границы эти раньше простирались далеко, на многие православные страны Европы. Греция, Болгария, Черногория, Македония, Румыния… и Украина. Все они раньше были объединены не только общей верой, но и общей традицией. Но политические изменения, встраивание в формат неолиберализма проходили там исключительно под отсечение от традиций. Под раскол церквей. Под дискредитацию. Как в Греции не так давно, после прихода левых политиков во главе с Ципрасом — убежденным атеистом. Когда разрешили сожитие гомосексуалистов. Когда власти вдруг начали закрывать российские компании и высылать российских дипломатов. На горе Афон серьезно заговорили о запрете русским посещать святыни. И сейчас Греция — не просто народ с общими для нас традициями. Эта страна больше ничем не отличается от других европейских «клиентов» США. Нынешний греческий премьер является одним из главных проамериканских политиков. Да, сейчас они не отдают Украине средства ПВО, но — просто потому, что им грозит Турция.

Сербия смогла пережить такую же смену религиозной парадигмы, иначе сейчас бы и сербы «обамериканились». Теперь то же самое отторжение происходит на Украине. Именно под борьбу с «русским миром». И там тоже гей-парады, новая эстетика, святость «Макдоналдса» и так далее. Раздергав большой православный мир по частям, подчинив их своим политикам, Запад получает только Московскую патриархию. Процесс идет давно, и об этом еще в начале года говорил глава МИДа Сергей Лавров: «К нынешнему кризису в православии напрямую приложили руку Соединенные Штаты Америки, у них был сформирован специальный механизм — спецпредставитель по свободе вероисповедания, который на самом деле не занимался свободой, а активнейшим образом настраивал и финансировал Константинопольского патриарха Варфоломея с тем, чтобы он проводил линию на раскол [церквей], в том числе на Украине прежде всего, на создание там раскольнической неканонической православной церкви Украины».

Киевским властям останется просто запретить «московское» православие — тем более в стране уже есть несколько «других» православных церквей. В том числе и не просто лояльных Киеву, а вскормленных на Банковской Петром Порошенко.

Что дальше? Непонятно. Может быть, исконное православие Московского патриархата будет верой одного изолированного, как кажется на Западе, русского народа. Может быть, дальше начнут уничтожать и его тоже. Во всяком случае, мы теперь видим, как наше государство начинает фиксировать нравственность в законах. Именно поэтому Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете пропаганды гомосексуализма. И среди взрослых тоже, а не только подростков, как ранее. Казалось бы, что мы так толчемся вокруг темы гомосексуализма? В России же их два процента. Многие из этих людей и не думают о пропаганде. Но если ранее для России это был вопрос нравственный, то теперь — чисто политический. Это та самая лазейка, через которую можно попытаться нарушить наши христианские культурные и нравственные устои. Недаром сейчас не кто иной, как госсекретарь США Энтони Блинкен в своем Twitter заявил про наш законопроект: «Это станет еще одним серьезным ударом по свободе выражения мнений и правам ЛГБТ в России. Мы призываем российских законодателей отозвать законопроект и уважать права человека и достоинство личности».

Уважать? Но гомосексуализм не запрещен в России. За него не сажают в тюрьму. Гомосексуалисты равны в правах, как и все граждане. К ним не применяются особые законы. Они просто — обычные люди. Действительно, талантливые во многих областях. Но пропаганда сексуальных отношений — как гомосексуальных, так и обычных — противоречит нашим нормам. Извините, мы же не зря голую грудь на экране размываем. Так что понятно, почему государство дублирует некоторые нравственные категории, которые ранее осуществляла церковь. Понимая, что только чистой нравственностью сейчас не помочь. И подтверждая эти категории законами.

Которые нельзя отменить, как это уже сделали с понятием «семь смертных грехов».

Автор — ведущий программы «Добров в эфире» на канале РЕН ТВ

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