Охотник случайно застрелил человека в Архангельской области

В Архангельской области возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины во время охоты. Потерпевшего случайно подстрелили из карабина.

Трагедия произошла 23 ноября в лесном массиве возле деревни Суходол в Ленском районе. По данным следствия, 47-летний охотник со значительного расстояния произвел несколько выстрелов по неясно видимой цели. Подозреваемый предполагал, что видит лося. Одна из пуль попала в живот 63-летнему охотнику, пишет ИА FlashNord.

Потерпевшего пытались доставить в медицинское учреждение, но он скончался. Следственный комитет устанавливает все обстоятельства происшествия. Подозреваемый уже дал полные показания.

В начале сентября охотник подстрелил мужчину в Новосибирской области. От полученных травм 41-летний потерпевший скончался.