100 креативных лидеров Красноярского края собрали в шоу на «РКН — Сибирь»

На проходящем в Красноярске форуме «Российская креативная неделя — Сибирь» Сибирский институт развития креативных индустрий при поддержке Федерации креативных индустрий (ФКИ) представил результаты исследования Yenisey. 100 Most Creative Russians. Многоступенчатый процесс отбора позволил сформировать из 800 кандидатов список 100 лучших деятелей креативных индустрий региона. Впервые презентация прошла в формате нетворк-шоу из трех частей: представления итогов проекта и выступления участников, творческие коллаборации и бизнес-стендап.

В процентном соотношении дизайнеров в итоговой сотне — 18%, представителей изобразительных искусств — 16%, к киноиндустрии относятся 12%, рекламу представляют 10%, по 7% у архитектуры, гастрономии, представителей музеев, театра и музыкантов, к Айти (IT) относятся 4%, на телевидении работают 3% и замыкают список представители издательского дела с 2%. Самыми популярными мужскими именами в креативных индустриях Красноярского края стали Александр и Антон, а у женщин — Анна и Наталья.

Общее число объектов наблюдения в рамках исследования превысило 1320 единиц, среди них – персоналии, творческие коллективы и бизнес-проекты. Выборка для анализа формировалась на основании ответов 200 локальных отраслевых экспертов. Критериями отбора являлись: способность кандидата сформировать новое видение развития в рамках своей категории, поиск и использование новых методов развития, высокий уровень добавленной стоимости производимых товаров и услуг, наличие признанных достижений (российских и международных профессиональных наград).

По результатам полученных ответов был составлен сначала лонг-лист (800 кандидатов), а затем шорт-лист из 149 кандидатов.

На заключительном этапе экспертная комиссия оценила кандидатов с точки зрения вклада их деятельности в развитие общества, культуры и экономики. На основании суммарного значения индекса влияния каждого участника была сформирована итоговая «сотня».

В состав экспертной комиссии вошли Владимир Лузан, исполняющий обязанности ректора Сибирского государственного института искусств им. Д.Хворостовского, Наталья Копцева, заведующий кафедрой культурологии и искусствоведения СФУ, Александр Бочегов, руководитель производственно-продюсерского центра СФУ, Татьяна Бочарова, руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края и другие.

В список лидеров креативного сектора Красноярского края вошли создатель, модельер, руководитель студии костюма DA. Atelier Анна Дунаевская, ресторатор, соучредитель группы компаний Bellini Gastronomic Ecosystem, директор Института гастрономии СФУ Алексей Горенский, создатели бренда экологичных очков brevno Артем Коровин и Федор Смирнов, поэтесса, автор собственного поэтического шоу Полина Мельникова, мастер-художник декоративно прикладного искусства и народных промыслов Никандр Галкин и многие другие талантливые красноярцы. Полный список всех участников Yenisey. 100 Most Creative Russians можно найти по ссылке.

«Главная миссия Сибирского института развития креативных индустрий – создание условий для продвижения и популяризации креативного предпринимательства. И, конечно, нам важно знать, какие индустрии сегодня активно развиваются в Красноярском крае, кто их лидеры. Именно для этого совместно с Федерацией креативных индустрий еще летом мы запустили такое серьезное многоэтапное исследование. Полученные результаты – основа для нашей дальнейшей работы. Мы понимаем, что планировать и выстраивать систему поддержки креативных индустрий нужно, опираясь на их запросы и потребности, учитывая, какие меры востребованы у них. Также важно, чтобы каждая из индустрий знала людей, которые сегодня влияют на развитие креативной экономики края, знала за кем идти. А лидеры в свою очередь должны задавать тренды и векторы развития своих сфер, мотивировать новичков. Мы убеждены, что только совместная работа даст положительные результаты в развитии креативных индустрий Красноярского края», – рассказал директор Сибирского института развития креативных индустрий Александр Черников.

«Креативные индустрии представляют собой сетевую структуру, в которой важный акцент — кроссиндустриальное взаимодействие. Поэтому цель нашего исследования и итогового списка лидеров – не создание витрины для региона, а формирование ориентиров для рынка и предпосылок для бизнес-коллабораций, верификация ключевых лиц в своих индустриях, с которыми необходимо взаимодействовать для принятия решений региональному центру развития сектора. В Красноярске впервые на презентации подобного исследования нам удалось это показать действием на сцене: в единый сюжет были собраны творческие номера лидеров, представление плана развития региона, сторителлинг от креативных предпринимателей, вошедших в сотню», — отметил генеральный директор «Федерации креативных индустрий» Игорь М. Намаконов.

Презентация итогов и шоу стали кульминацией первого дня работы форума «Российская креативная неделя — Сибирь», организаторами которого являются органы власти Красноярского края, АНО «Креативная экономика», ФГБУ «Роскультцентр» и АНО «Сибирский институт развития креативных индустрий».