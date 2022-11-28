Уровень поддержки правительства Японии опустился до 37%

Результаты прошедшего опроса показали, что поддержка кабмина Японии упала до 37%. 55% респондентов не одобряют действия властей государства, передает телеканал «Известия». Также население недовольно возможной связью депутатов с вымогателями. Японские политики могут иметь дело с «Церковью объединения». Организацию подозревают в вымогательстве пожертвований.

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