В Елабуге стартовало серийное производство внедорожников Aurus Komendant

На заводе в Елабуге Республики Татарстан началось серийное производство российских внедорожников Aurus Komendant. Основные комплектующие кроссовера производятся в РФ. Полноприводный автомобиль соответствует мировым стандартам, сообщает телеканал «Известия». Машина премиум-класса оснащена двигателем мощностью 598 л. с. Водителям гарантируют лучшую маневренность и управляемость на дорогах. Производители планируют экспорт внедорожников за рубеж. В линейке российского бренда также представлены лимузин и седан.

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