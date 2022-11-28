В Минстрое заявили о решении проблемы с дефицитом рабочих на стройках

Дефицит рабочих у застройщиков, которые возводят жилье, сегодня не зафиксирован. Об этом в интервью «Известиям» заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин.

«Мы сейчас не фиксируем дефицита рабочих у застройщиков, которые возводят жилье. Сегодня, с учетом курса доллара, мигрантам очень выгодно работать на нашем рынке. Кроме того, намного улучшились условия труда благодаря пандемии», — сказал он.

В частности, был наведен порядок на строительных площадках, например, с бытом и прочее, уточнил Стасишин.

Возможно, есть ряд сложностей с большими инфраструктурными проектами, которые находятся в труднодоступных местах, например, на Дальнем Востоке, отметил замминистра.

«Но сегодня нет ни одного обращения, ни от системообразующих компаний, ни от каких-либо других о том, что у них есть дефицит какой-то конкретной специальности, как было во время пандемии», — подчеркнул он.

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