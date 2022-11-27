Военный потенциал большинства стран НАТО истощился из-за помощи Украине

Военный потенциал 20 из 30 стран НАТО истощен из-за поставок Украине, об этом сообщают обозреватели газеты The New York Times. Ранее снижение запасов оружия у Запада отмечали во Франции и США, передает телеканал «Известия». Тем не менее альянс ищет способы нарастить поставки вооружения Киеву. НАТО готово возобновить производство артснарядов советского калибра на заводах Восточной Европы. Поставки оружия Киеву достигли $40 млрд, что примерно соответствует годовому оборонному бюджету Франции.

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