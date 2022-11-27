В Китае вспыхнули протесты против ограничений из-за коронавируса

В Шанхае снова вспыхнули протесты из-за ковидных ограничений. В центре города произошла стычка между полицейскими и жителями, передает телеканал «Известия». Митинги в многомиллионном городе продолжались всю ночь. Активисты требовали отправить в отставку Си Цзиньпина. Нескольких участников протестов задержали и увезли на автобусах. Митинг из-за COVID-19 прошел в китайском Университете Цинхуа. Студенты и педагоги выступили против срыва учебного процесса. Из-за карантина университеты перешли на онлайн-обучение. В Пекине не работают магазины и общественный транспорт. Акции протеста прошли в 85 высших учебных заведениях. В Китае четвертый день подряд рекорд по числу больных ковидом. За сутки выявлено почти 40 тыс. новых случаев коронавируса.

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