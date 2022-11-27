27 ноября состоится официальная церемония закрытия первых молодежных Арктических Дельфийских игр

С 24 по 28 ноября 2022 года в Республике Коми (Сыктывкар) состоятся первые молодежные Арктические Дельфийские игры.

Ожидается, что состязания первых молодежных Арктических Дельфийских игр объединят более 600 деятелей искусств высокого уровня мастерства в возрасте от 10 до 25 лет. В состав жюри войдут около 40 видных деятелей культуры и науки. Конкурсная и фестивальная программа игр включит в себя соревнования по 10 номинациям, способствующим развитию креативных индустрий, выявлению молодых талантов и уникальных специалистов в игре на фортепиано и скрипке, в эстрадном и народном пении, народном танце, в фотографии, изобразительном и кулинарном искусстве, игре на народнх инструментах, в художественных ремеслах. Всего будет разыграно 28 комплектов медалей.

Прямая трансляция официальной церемонии закрытия и гала-концерта лауреатов состоится 27 ноября 2022 года в 18:00