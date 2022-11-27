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Национальный банк Украины не планирует проводить эмиссию гривны в 2023 году

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Украина не будет проводить эмиссию гривны в 2023 году. Выпуск нацвалюты прекратят для сотрудничества с МВФ, передает телеканал «Известия». В этом году эмиссия гривны составила почти 364,5 млрд, около $9,3 млрд по нынешнему курсу. Украина вбрасывала деньги в экономику через выкуп облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) у Минфина. Решение привело к резкому снижению курса нацвалюты с 28,5 до 39 гривен за доллар. Инфляция на Украине в октябре превысила 26% и, по прогнозам, перешагнет за 30. Эмиссионная политика Киева противоречит стандартам МВФ. Нацбанк пытается переложить финансовое бремя на банки. Также регулятор убеждает покупать военные облигации, несмотря на невыгодные ставки. Иностранные инвесторы говорят, что им нечего делать на Украине.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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