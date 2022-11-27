Итальянский модельер Ренато Балестра скончался на 99-м году жизни

Итальянский модельер Ренато Балестра скончался в Риме в возрасте 98 лет. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщила газета La Repubblica со ссылкой на слова его дочерей Фабианы и Федерики.

По информации газеты, похороны состоятся 29 ноября в римской церкви Санта-Мария-дель-Пополо.

Балестра родился в Триесте в 1924 году. В возрасте 30 лет Балестра переехал в Рим, а затем в 1958 году представил свои коллекции в США. Позднее он работал со звездами Голливуда.

Среди его постоянных клиенток были такие актрисы, как Лиз Тейлор, Клаудия Кардинале и Ивонн Фюрно, а также члены нескольких королевских семей.