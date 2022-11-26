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Легендарный Comic Con проходит в Токио после трехлетнего перерыва

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В Японии в выставочном комплексе «Макухари Мессе» города Тиба проходит легендарный фестиваль Comic Con. Популярное событие собрало сотни фанатов комиксов и косплея, передает телеканал «Известия». В церемонии открытия участвовали известные актеры, такие как Джеймс МакЭвой, сыгравший в «Людях Икс», легендарный Кристофер Ллойд из фильма «Назад в будущее», а также Хейден Кристенсен, исполнивший роль Энакина Скайуокера в сериале «Звездные войны». В этом году фестиваль посвящен фильмам, анимации, истории Marvel. Японский Comic Con вернулся в офлайн после трехлетнего перерыва.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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