Полиция Сан-Франциско хочет позволить роботам задерживать и ликвидировать преступников

Полиция Сан-Франциско предлагает привлечь к работе роботов. Устройства помогут задерживать и ликвидировать преступников, передает телеканал «Известия». Стрелять разрешат при угрозе жизни сотрудников полиции. Первую редакцию документа наблюдательный совет не принял. Не все согласны с инициативой создать роботов-убийц. Вооружение устройствами приведет к «казням без суда и следствия».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.