Самолеты в Севилье заправят биотопливом из отходов оливок
Более 200 рейсов вылетит на следующей неделе из испанской Севильи на биотопливе с применением косточек оливок, сообщает испанская нефтехимическая корпорация Cepsa. Доля самолетов, заправляемых биологически чистой смесью, составит 4,5%, передает телеканал «Известия». Как отмечается, топливная экологическая программа будет реализована на рейсах шести авиакомпаний. По данным компании Cepsa, использование новой смеси позволит значительно увеличить ресурс авиадвигателей. Инициатива использования биотоплива, как сообщает Cepsa, предотвратит выброс более 200 т углекислого газа в атмосферу.
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