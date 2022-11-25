Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин рассказал о заполненности военных госпиталей в РФ на 38%
Происшествия
При пожаре в Новой Москве погибла вдова Станислава Говорухина
Мир
На Украине остаются обесточены до 400 тыс. потребителей в каждой области
Экономика
«Черная пятница» 2022 года началась со снижения объема продаж
Авто
В ЦБ сообщили о случаях переводов клиентов к другим страховщикам по е-ОСАГО
Спорт
Сенегал обыграл Катар и лишил его выхода в плей-офф ЧМ
Мир
Памятник Екатерине II в Одессе отправят на склад занимающегося кладбищами предприятия
Армия
Путин указал на попытки противников обесценить действия российских военных
Мир
Правительство Украины запретило экспорт дров
Мир
В Верховную раду внесли проект постановления с призывом исключить Россию из ООН
Мир
Все действующие АЭС Украины получили доступ к национальной энергосистеме
Армия
Путин заявил об использовании украинцев в качестве пушечного мяса

Спрос на Дедов Морозов и Снегурочек в этом году вырос, сообщили «Известиям»

0
Выделить главное
вкл
выкл

В РФ вырос спрос на услуги Дедов Морозов и Снегурочек. В ноябре показатель на разных сервисах подскочил до 32%, передает телеканал «Известия». Россияне отдают предпочтение артистам со своими костюмами. Чаще всего главных новогодних волшебников приглашают домой. Иногда сказочных персонажей просят встретить семью с детьми. Корпоративные заказчики просят предъявить медицинские книжки и даже справки об отсутствии судимости. Цены с прошлого года практически не изменились. На разных сервисах визит Деда Мороза и его внучки стоит от 1,5 тыс. до 7 тыс. рублей. Свои услуги предлагают как студенты вузов, так и актеры со стажем.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022