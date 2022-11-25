Спрос на Дедов Морозов и Снегурочек в этом году вырос, сообщили «Известиям»

В РФ вырос спрос на услуги Дедов Морозов и Снегурочек. В ноябре показатель на разных сервисах подскочил до 32%, передает телеканал «Известия». Россияне отдают предпочтение артистам со своими костюмами. Чаще всего главных новогодних волшебников приглашают домой. Иногда сказочных персонажей просят встретить семью с детьми. Корпоративные заказчики просят предъявить медицинские книжки и даже справки об отсутствии судимости. Цены с прошлого года практически не изменились. На разных сервисах визит Деда Мороза и его внучки стоит от 1,5 тыс. до 7 тыс. рублей. Свои услуги предлагают как студенты вузов, так и актеры со стажем.

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