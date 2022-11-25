Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

МЧС подготовилось к спасению людей в зимний период, сообщили в ведомстве. Специалисты проверили технику и необходимое оборудование, передает телеканал «Известия». Тренировку по отработке действий в случае ЧС провели на Чукотке. В Сахалинской области проверили сезонное обслуживание вездеходов. У регионального МЧС насчитывается 136 единиц техники. С наступлением морозов ситуация на дорогах ухудшилась. Дополнительные группировки устраняют последствия непогоды.

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