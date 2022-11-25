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24 ноября состоялась торжественная церемония открытия памятного бюста первого космонавта Земли в столице Таджикистана

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Фото: Посольство России в Таджикистане
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24 ноября 2022 года состоялась торжественная церемония открытия памятного бюста первого космонавта Земли в столице Таджикистана городе Душанбе, на территории Российско-Таджикской школы им. Ю. А. Гагарина.

Церемонию посетили почетные гости, в том числе генеральный секретарь Российской ассоциации международного сотрудничества Владимир Полозков и российский космонавт Салижан Шарипов.

Это знаковое событие станет одним из важных шагов в сохранении и дальнейшем укреплении дружеских связей, взаимопонимания и сотрудничества, окажет содействие обмену культурными ценностями между народами наших стран.

Бронзовый бюст Ю.А. Гагарина, изготовленный скульптором Алексеем Леоновым, был передан в дар таджикской стороне Международным благотворительным фондом «Диалог Культур – Единый Мир» при активном содействии посольства России в Таджикистане.

Фондом с 2011 года реализуется проект по установке бюстов и памятников Ю. А. Гагарину как символу диалога между странами и единства народов Земли во имя мирных целей.

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