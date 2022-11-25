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В Германии скончался писатель Ханс Магнус Энценсбергер

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Немецкий писатель Ханс Магнус Энценсбергер ушел из жизни на 94-м году жизни в Мюнхене, сообщает 25 ноября издание Süddeutsche Zeitung.

Подробности смерти писателя не сообщаются. Как отмечает газета, писатель на протяжении многих лет оказывал непосредственное влияние на интеллектуальную жизнь ФРГ.

Энценсбергер родился 11 ноября 1929 года в городе Кауфбойрен. За свою карьеру он опубликовал более 100 прозаических произведений, драм, эссе и сборников стихов, среди которых «Индустрия сознания», «Дух числа» и «Гибель «Титаника». Отмечается, что его произведения переведены более чем на 40 языков мира, в том числе и на русский, а сам писатель был удостоен множества наград.

У Энценсбергера осталась дочь Тереза.

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