Действующие лица: чем болельщики удивляют Катар

В Катаре, где продолжается чемпионат мира по футболу, не утихают скандалы из-за разницы культур: то болельщикам запрещают посещать матчи в костюмах крестоносцев, так как это может быть оскорбительно для мусульман, то заставляют футболистов снять нарукавные повязки с флагом ЛГБТ-сообщества. Эта фанатка из Камеруна вполне вписалась в местные традиции. Как удается самовыражаться болельщикам — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: Global look Press/IMAGO/Peter Dovgan
Поддержка болельщиков не помогла команде Аргентины справиться с Саудовской Аравией
На весь экран
Фото: Global look Press/Xinhua/Wang Lili
Фанатка на матче Мексика — Польша
На весь экран
Фото: Global look Press/Xinhua/Ding Xu
Мощная поддержка для Туниса в схватке с Данией
На весь экран
Фото: Global look Press/dpa/Tom Weller
Эквадорцы подготовились к чемпионату основательно
На весь экран
Фото: Global look Press/Xinhua/Zheng Huansong
Хорватам в схватке с марокканцами не помогало ничего — разошлись с нулевым счетом
На весь экран
Фото: Global look Press/IMAGO/David Klein
Фанат из Бразилии
На весь экран
Фото: Global look Press/dpa/Robert Michael
Поддержка англичан в сражении с Ираном
На весь экран
Фото: Global look Press/Xinhua/Jia Haocheng
Камерунская боль после схватки со Швейцарией
На весь экран
Фото: Global look Press/dpa/Tom Weller
Лучшая поддержка для бельгийцев — горсть картошки фри
На весь экран
Фото: Global look Press/dpa/Tom Weller
Португалец Ганы не боится
На весь экран
Фото: Global look Press/Sven Simon/Frank Hoermann
Метод устрашения — самый эффективный в состязании Нидерландов с Сенегалом
На весь экран
Фото: Global look Press/Xinhua/Chen Cheng
Мексиканский орел перед матчем с Польшей
На весь экран
Фото: Global look Press/Sebastian EL-SAQQA
Этот камерунец решил поддержать Швейцарию
На весь экран
Фото: Global look Press/IMAGO/Paul Chesterton
Так выглядят канадские фанаты
На весь экран
Фото: Global look Press/dpa/Federico Gambarini
Поддержка болельщиков помогла иранцам победить Уэльс со счетом 2:0
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.
Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.