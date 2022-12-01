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Действующие лица: чем болельщики удивляют Катар

Столкновение культур на чемпионате мира
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Лица чемпионата
Фото: Global look Press/IMAGO/UWE KRAFT
В Катаре, где продолжается чемпионат мира по футболу, не утихают скандалы из-за разницы культур: то болельщикам запрещают посещать матчи в костюмах крестоносцев, так как это может быть оскорбительно для мусульман, то заставляют футболистов снять нарукавные повязки с флагом ЛГБТ-сообщества. Эта фанатка из Камеруна вполне вписалась в местные традиции. Как удается самовыражаться болельщикам — в фотогалерее «Известий»
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