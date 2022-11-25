С 5 по 22 декабря Дом молодежи откроет свои двери в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Арт-кластер «Таврида» представит там культурную программу и специальные мероприятия, покажет московской аудитории работы художников — уроженцев и жителей ЛНР и ДНР, познакомит с творческими продуктами молодого российского искусства. Трибьют «Иванушки», посвященный легенде «Тавриды» Игорю Матвиенко, станет выражением благодарности молодых артистов их метру и наставнику, а Шоу резидентов «Нас не отменишь» прозвучит как манифест против мировой «культуры отмены» всего российского.

«Весь год мы были свидетелями глобальных мировых перемен, учились жить в новом мире, формировали свои правила игры. Пришло время говорить о том, что незыблемо, — о традиционных ценностях: о единстве и взаимопомощи, о любви к людям и к Родине, о гуманизме и доброте. И, конечно, об искусстве, которое может стать опорой, — рассказывает генеральный директор АНО «ЦРКИ», руководитель арт-кластера «Тарвида» Сергей Першин. — На площадке Центрального Манежа, который так символично станет на месяц Домом молодежи, «Таврида.АРТ» будет говорить об этом на своем языке — языке творчества, молодости и креатива. Наши резиденты представят результаты своей работы, каждый из которых, уверен, служит хорошим кейсом, подтверждающим талант, самобытность и большие перспективы наших российских творцов».

Молодые дизайнеры, модельеры, декораторы, мастера, художники и писатели из разных регионов страны представят свои авторские изделия на ярмарке-выставке молодого искусства и дизайна «Арт.Молодость». Проект призван поддержать российские локальные бренды и обратить внимание людей на аутентичность и многогранность современных российских творцов. С 5 по 21 декабря в пространстве Дома молодёжи развернется арт-маркет, на прилавках которого будут выставлены одежда и аксессуары, ароматы и украшения, посуда и керамика, ковры и предметы интерьера, книги и картины, игры и новогодний декор. Проект познакомит аудиторию с творчеством резидентов арт-кластера «Таврида», начинающих предпринимателей и брендов, уже зарекомендовавших себя на российском рынке. Торжественное открытие «Арт.Молодости» состоится 6 декабря.

Выставка работ молодых художников — уроженцев и жителей Луганской и Донецкой народных республик — «Без границ. Художники Донбасса» будет открыта для посетителей с 5 по 22 декабря. В экспозиции будут представлены работы 27 живописцев из регионов, выполненные в разных художественных стилях и техниках. В них авторы через искусство раскрывают свое мироощущение и делятся восприятием актуальных событий. Презентация проекта состоялась в рамках фестиваля «Таврида.АРТ» в августе в Крыму. В ноябре выставка была представлена в Луганске и Мариуполе. А в декабре ее смогут увидеть посетители Дома молодежи.

В рамках культурной программы Недель «Таврида.АРТ» 6 декабря пройдет Трибьют «Иванушки», посвященный Легенде Тавриды Игорю Матвиенко. Постановка с участием молодых артистов — резидентов арт-кластера — и звезд российской эстрады, в их числе «Фабрика», «Корни», Александр Иванов и группа «Рондо», в которой они исполнят кавер-версии хитов группы «Иванушки». Кульминацией вечера станет выход на сцену самих участников группы и их выступление с резидентами «Тавриды».

Еще одно событие — Шоу резидентов арт-кластера «Нас не отменишь», в котором молодые артисты представят свой авторский материал. Шоу впервые было показано на закрытии фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму летом 2022 года как манифест против происходящей мировой «культуры отмены» всего российского. Молодые артисты покажут обновленную версию шоу-программы.

Для ценителей театрального искусства на 19 декабря запланирован музыкальный моноспектакль «Шукшин. Человек Земли», спектакль-монолог по мотивам произведений Василия Шукшина в исполнении актера Андрея Мерзликина и группы «После 11».

В преддверии новогодних праздников в Доме молодежи в рамках акции #МЫВМЕСТЕ пройдут детские «Ёлки» – представления для детей граждан, мобилизованных в ряды ВС РФ. Традиционные сказочные истории с сюрпризами и творческими подарками созданы командой режиссёров и артистов «Тавриды», чтобы не только порадовать юных зрителей, но и выразить дань уважения подвигу их отцов и поддержать семьи военнослужащих.

С 5 по 22 декабря в пространстве Манежа будут работать творческие станции интерактивного взаимодействия по кастомизации одежды и аксессуаров в новогодней тематике, изготовлению открыток и елочных украшений, корнеры с лимитированными коллекциями мерча, выпущенного специально к декабрьским мероприятиям, студии, в которых посетители смогут пообщаться с молодыми творцами и опытными экспертами.

Подробности культурной программы, свежие афиши и регистрация на мероприятия «Таврида.АРТ» в Доме молодежи по ссылке: https://tavrida.art/moscow2022

Недели «Таврида.АРТ» в Москве пройдут в Доме молодежи, который откроет свои двери для всех молодых россиян в декабре этого года в ЦВЗ «Манеж».

Дом молодёжи объединит ряд общественно значимых мероприятий в сфере молодёжной политики. В период с 5 по 23 декабря запланировано проведение Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, Всероссийского студенческого форума «Твой Ход – 2022», церемоний чествования победителей Национальной премии «Патриот – 2022», Всероссийской премии «Больших перемен» и Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых», I Съезда Российского движения детей и молодежи, а также ряда творческих мероприятий с участием резидентов арт-кластера «Таврида». Участниками линейки мероприятий станут более 20 тыс. человек: школьники, студенты, волонтеры, активисты общественных организаций, руководители организаций патриотической направленности, главы субъектов РФ, представители региональных органов исполнительной власти, реализующих государственную молодежную политику, творческая молодежь.