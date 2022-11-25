Пьяный мужчина попал в ДТП на угнанной «Газели» в Барнауле

В Барнауле (Алтайский край) пьяный мужчина на угнанной «Газели» попал в массовое ДТП. Его задержали, сообщает ГУ МВД России по региону.

В четверг, 24 ноября, в полицию поступило заявление от местного жителя, который сообщил об угоне грузовой «Газели». По словам мужчины, он отлучился на несколько минут и оставил ключи в замке зажигания, а вернувшись, машины не обнаружил.

Полицейские заметили автомобиль на пересечении улиц Малахова и Юрина, но требование остановиться водитель проигнорировал и попытался скрыться. «Газель» удалось остановить на улице Юрина, как выяснилось, за рулем находился пьяный 37-летний мужчина, пишет altapress.ru.

Позже было установлено, что по пути машина попала в аварию с участием «КамАЗа», минивэна Nissan Serena, легковых Toyota Cresta и Hyundai Solaris. О пострадавших или погибших в ДТП не сообщается.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения»).