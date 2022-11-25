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Сбитая 17-летним водителем девушка умерла в больнице

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Фото: Telegram
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Девушка, которую сбил автомобиль на востоке Москвы, скончалась в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили 25 ноября в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

В ведомстве уточнили, что девушка скончалась в больнице от полученных травм. Ей было 22 года.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным прокуратуры, за рулем автомобиля Toyota Corolla находился 17-летний юноша без прав на управление транспортным средством. Он рассказал полицейским, что купил автомобиль в начале ноября, не сказав продавцу о своем возрасте.

О ДТП стало известно в ночь на 25 ноября. Как сообщалось, девушку сбили на неконтролируемом пешеходном переходе на Красноярской улице в районе дома № 9.

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