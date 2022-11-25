Реклама
Прямой эфир
Армия
Пушилин связал успехи на фронте с ударами по инфраструктуре Украины
Мир
В международных структурах не ответили Москве по поводу расстрела ВСУ пленных РФ
Общество
Минюст РФ внес Meta в реестр экстремистских организаций
Мир
Боррель призвал США ответить на опасения ЕС из-за акта о снижении инфляции
Происшествия
Украинские войска нанесли ракетный удар по Майорску в ДНР
Мир
Минобороны Великобритании призвало Украину нарастить военное наступление зимой
Мир
Работа КПП ограничена на границе Украины с Польшей, Венгрией и Молдавией
Мир
Путин назначил экс-посла РФ в Японии на должность замглавы МИД страны
Мир
В ООН призвали расследовать обстоятельства расстрела российских военных на Украине
Мир
Баку оставил без ответа предложение Еревана по мирному договору
Мир
Врач заявила о найденных в организме Саакашвили тяжелых металлах
Спорт
Болельщики освистали гимн Ирана перед матчем ЧМ-22 в Катаре

25 ноября 2022 года проходит официальная церемония открытия Первых молодежных Арктических Дельфийских игр

0
Фото: vk.com/delphicgames
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 24 по 28 ноября 2022 года в Республике Коми (г. Сыктывкар) состоятся Первые молодежные Арктические Дельфийские игры.

Ожидается, что состязания Первых молодежных Арктических Дельфийских игр объединят более 600 деятелей искусств высокого уровня мастерства в возрасте от 10 до 25 лет. В состав жюри войдут около 40 видных деятелей культуры и науки. Конкурсная и фестивальная программа Игр включит в себя соревнования по 10 номинациям, способствующим развитию креативных индустрий, выявлению молодых талантов и уникальных специалистов: фортепиано, скрипка, эстрадное и народное пение, народный танец, фотография, изобразительное и кулинарное искусство, народные инструменты, художественные ремесла.

Всего будет разыграно 28 комплектов медалей.

Официальная церемония открытия пройдет 25 ноября 2022 года в 18:00.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022