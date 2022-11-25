25 ноября 2022 года проходит официальная церемония открытия Первых молодежных Арктических Дельфийских игр

С 24 по 28 ноября 2022 года в Республике Коми (г. Сыктывкар) состоятся Первые молодежные Арктические Дельфийские игры.

Ожидается, что состязания Первых молодежных Арктических Дельфийских игр объединят более 600 деятелей искусств высокого уровня мастерства в возрасте от 10 до 25 лет. В состав жюри войдут около 40 видных деятелей культуры и науки. Конкурсная и фестивальная программа Игр включит в себя соревнования по 10 номинациям, способствующим развитию креативных индустрий, выявлению молодых талантов и уникальных специалистов: фортепиано, скрипка, эстрадное и народное пение, народный танец, фотография, изобразительное и кулинарное искусство, народные инструменты, художественные ремесла.

Всего будет разыграно 28 комплектов медалей.

Официальная церемония открытия пройдет 25 ноября 2022 года в 18:00.