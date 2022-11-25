В рамках деловой программы II Конгресса молодых ученых состоится сессия «Биоэкономика России – 2030»

1 декабря 2022 года в рамках деловой программы II Конгресса молодых ученых, который пройдет в Парке науки и искусства «Сириус» на федеральной территории «Сириус» с 1 по 3 декабря, состоится сессия «Биоэкономика России – 2030: современные биотехнологии как междисциплинарный тренд в экономике будущего», посвященная вопросам развития современных биоинструментов для поддержки устойчивости стратегических отраслей экономики.

Понятие «биоэкономика» тесно связано с развитием биотехнологической промышленности и способностью изучать, понимать и использовать генетический материал простых и сложных биосистем для создания новых продуктов за счет применения научных и технологических разработок в сельском хозяйстве, здравоохранении, химической и энергетической промышленности.

Применение биотехнологий, основанных на использовании вычислительных инструментов и искусственного интеллекта, формирование баз биоданных для проведения исследований, направленных на развитие здравоохранения и агроиндустрии, создание современных лекарственных препаратов, обеспечение продовольственной безопасности — эти и другие вопросы формирования стратегии биоэкономики в рамках сессии обсудят заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Иванов, академик Российской академии наук, научный руководитель федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН Владимир Попов, академик Российской академии наук, директор Научно-исследовательского института системной биологии и медицины Роспотребнадзора Вадим Говорун, член-корреспондент Российской академии наук, директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов и ведущий научный сотрудник – заведующий лабораторией нанобиотехнологий Московского физико-технического института (Национального исследовательского университета), лауреат премии президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых Максим Никитин. Модератором дискуссии выступит первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова.

Также среди участников сессии специальный представитель Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по вопросам биологической и экологической безопасности Николай Дурманов, генеральный директор, ООО «Газпромнефть – Промышленные инновации» Михаил Никулин, заместитель руководителя Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий по научной работе НИЦ «Курчатовский институт», заместитель руководителя рабочей группы Максим Патрушев и научный сотрудник лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (национального исследовательского университета) Софья Феоктистова.

«Роль биотехнологий в экономике гораздо шире, чем сфера, ограниченная этим названием. Подобно тому как конструирование и производство космической ракеты тянет за собой развитие двигателестроения и материаловедения, инженерных технологий, биотехнологии являются драйвером для развития массы сопутствующих областей, таких как производство высокотехнологичного научного оборудования, реагентов, расходных материалов. И они же толкают вперед агротехнологии, фарминдустрию, трансформируют высшее образование. Проблемы возобновляемости и эффективности использования ресурсов, пандемия, а также ряд других факторов породили необходимость поиска возможностей развития экономики в новых условиях. Это диктует необходимость выработки долгосрочного подхода, направленного как на развитие биотехнологий в рамках отдельных рыночных сегментов, так и на выстраивание в единую систему всех элементов биоэкономики», — отметил Всеволод Белоусов.

II Конгресс молодых ученых состоится 1–3 декабря 2022 года в парке науки и искусства «Сириус» и станет одним из ключевых событий Десятилетия науки и технологий в России. В программе — десятки тематических сессий о состоянии и перспективах науки, исследований и образования. Участниками II Конгресса молодых ученых станут делегаты из более чем 40 стран мира.

Подробнее с деловой программой можно ознакомиться на официальном сайте II Конгресса молодых ученых конгресс.наука.рф.