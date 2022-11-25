«Яндекс» в поиске товаров начал отсеивать фейковые скидки — продавцы не могут пометить специальным ярлыком товар, цена на который была сначала задрана, а потом приведена в прежний вид дисконтом, передает телеканал «Известия». Так в поиске появился новый фильтр — «Проверенные скидки», который помечает товары специальным знаком о проверке и указание, на сколько процентов снизилась цена. При этом долю отсеиваемых фильтром «нечестных» скидок в «Яндексе» не раскрывают. Как отмечают специалисты, манипуляции со скидками создают недобросовестную конкуренцию, что тормозит развитие всего сегмента маркетплейсов. При этом стоит учитывать, что действия недобросовестных продавцов могут быть признаны ценовым или картельным сговором.

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