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«Яндекс» в поиске товаров начал отсеивать фейковые скидки

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«Яндекс» в поиске товаров начал отсеивать фейковые скидки — продавцы не могут пометить специальным ярлыком товар, цена на который была сначала задрана, а потом приведена в прежний вид дисконтом, передает телеканал «Известия». Так в поиске появился новый фильтр — «Проверенные скидки», который помечает товары специальным знаком о проверке и указание, на сколько процентов снизилась цена. При этом долю отсеиваемых фильтром «нечестных» скидок в «Яндексе» не раскрывают. Как отмечают специалисты, манипуляции со скидками создают недобросовестную конкуренцию, что тормозит развитие всего сегмента маркетплейсов. При этом стоит учитывать, что действия недобросовестных продавцов могут быть признаны ценовым или картельным сговором.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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