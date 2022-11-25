В России представили логотип нового электромобиля «Атом»

Технологический стартап «Атом» представил логотип своего электромобиля. По утверждению представителей компании, символика электрокара олицетворяет взаимодействие между человеком и электромобилем, сообщил 25 ноября портал Autonews.

Фото: «Атом»

В основу логотипа легла идея объединения IT-индустрии и автопрома. Премьера электрокара «Атом» состоится в III квартале 2023 года. Как рассказали в пресс-службе компании, при разработке российского электромобиля учитывались потребности современного молодого поколения.

«Задача команды — сделать электромобиль, соответствующий образу жизни, мировоззрению и пульсу современных поколений, которые являются активными участниками новой городской мобильности», — рассказали в компании.

В проект «Атом» вложили инвестиции глава КамАЗа Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян, а в разработке электрокара приняли участие 300 автомобильных конструкторов, а также команда ИТ-разработчиков и дизайнеров.

22 ноября исполнительный директор стартапа компании АО «Кама» по производству электромобиля «Атом» Харальд Грюбель рассказал на форуме ATOMEXPO 2022, что первый функциональный прототип электрокара появится в 2023 году, а уже в 2025 году должно стартовать производство электромобиля.