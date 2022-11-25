Владельца кофеен «Правда кофе» задержали за нападение на полицейских

Основателя и владельца сети кофеен «Правда кофе» Филиппа Лейтеса задержали за нападение на полицейских в Москве. Об этом стало известно 25 ноября.

По информации «Известий», 35-летний предприниматель из Санкт-Петербурга находился 23 ноября вместе с приятелями у здания бизнес-центра «Ямское Плаза».

Пьяная компания Лейтеса разбила стекло на входе в бизнес-центр, сотрудники вызвали полицию. Когда на место прибыл наряд, молодые люди отказались прекращать дебош.

При задержании они оказали сопротивление правоохранителям. Сержанту сломали палец, у второго правоохранителя врачи зафиксировали многочисленные ушибы в области головы и тела.

Лейтес и трое его друзей задержаны. Их доставили в отделение полиции, где составили протоколы об административном правонарушении по мелкому хулиганству за разбитое стекло.

Следственный комитет начал проверку обстоятельств нападения на полицейских.

Ранее, 10 ноября, в Обнинске Калужской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, напавшего на двух сотрудниц полиции прямо в участке. В отношении 44-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.