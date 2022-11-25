Новое здание театра Афанасьева в Новосибирске сдадут в эксплуатацию в декабре

В Новосибирске в декабре этого года намерены сдать в эксплуатацию новое здание для театра Афанасьева на улице Максима Горького. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.

«Здание готово абсолютно, насколько я знаю, там заминка с оборудованием. Изначально предполагалось, что оно будет импортное, — пришлось его заменять», — цитирует главу города издание VN.ru.

Техническое открытие здания состоялось в августе 2022 года. Тогда в День строителя все поздравляли руководство театра с долгожданным обретением собственной сцены и называли реконструкцию старого кинотеатра «Пионер» произведением искусства.

Театральный сезон планировалось начать «Чайкой» уже осенью, но городской драмтеатр по-прежнему работает в подвальном помещении.

В пресс-службе театра Афанасьева сообщили изданию, что задержки связаны не только с поставкой оборудования, но и с оформлением документов. Срок окончания работ по договору — декабрь 2022 года, к этому времени планируется завершить все поставки и закрыть вопрос с документацией.