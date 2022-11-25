Научное кино как способ коммуникации обсудят на Конгрессе молодых ученых

С 1 по 3 декабря 2022 года в Парке науки и искусства «Сириус» на федеральной территории «Сириус» пройдет II Конгресс молодых ученых, который станет одним из ключевых событий десятилетия науки и технологий в России. Темой одной из сессий первого дня работы конгресса станет «Научное кино как способ коммуникации: форматы, ресурсы и модели дистрибуции образов науки и ученого для общества».

Эксперты отмечают, что интерес аудитории к научному кино стабильно растет, кроме того, зрители готовы смотреть его на большом экране. За последние три года в прокат вышли российские фильмы о науке и природе: «Чип внутри меня», «Пространство Лобачевского», «Сахаров. По ту сторону окна» и другие. Фестиваль ФАНК совместно со Сколковским институтом науки и технологий организовал Лабораторию научного кино. Ведущие вузы, в частности Высшая школа экономики, поддерживают различные форматы популяризации науки.

Участники дискуссии в рамках программы Конгресса молодых ученых обсудят перспективы российского научно-популярного кино и его конкурентоспособность на международных рынках, а также поддержку независимых режиссеров и продюсеров со стороны государства и крупных медиахолдингов. Отдельное внимание будет уделено развитию новых форматов научного кино, моделям его дистрибуции и тому, как сделать научное кино доступным и массовым.

Модераторами сессии выступят сооснователь, программный директор фестиваля актуального научного кино ФАНК, член экспертного совета по неигровому кино Министерства культуры Российской Федерации, член правления Европейской академии научного кино Ирина Белых и директор центра академического развития студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Андрей Кожанов. «Научное кино, на мой взгляд, имеет шанс стать самым массовым инструментом научной коммуникации. Обращаясь в большей степени к эмоциям, кино делает науку по-настоящему увлекательной и доступной каждому. Кино не дает ответов на вопросы, а скорее раззадоривает, вызывает интерес к науке, вовлекает зрителя в диалог и заставляет задуматься», — отметила Ирина Белых.

В сессии также примут участие генеральный директор телеканала «Наука» Григорий Ковбасюк; директор Центра исследований культурной среды философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, руководитель исследований факультета креативных индустрий Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Олег Иванов; член правления Союза кинематографистов России, руководитель госкиноцентра «Пермкино» Павел Печенкин; старший вице-президент по развитию Сколковского института науки и технологий (СколТех) Александр Сафонов и режиссер, продюсер документального кино онлайн-кинотеатра KION Ангелина Голикова.

«Кино и, шире, видео в жанре научпоп — это самый доступный для широкой аудитории способ разобраться, что происходит в современном невообразимо сложном научном мире. Работа в этом жанре — огромный творческий вызов, требующий редко встречающегося сочетания компетенций. Необходимо быть сразу и ученым, и режиссером, и журналистом. Учитывать, как меняются привычки и запросы зрителя, быть актуальным и понятным. Мы как крупнейший в России производитель научно-популярных фильмов и программ видим запрос аудитории на такой контент. Предстоящая дискуссия на эту тему представляется нам крайне своевременной», — подчеркнул генеральный директор телеканала «Наука» Григорий Ковбасюк.

В программе II Конгресса молодых ученых — десятки тематических сессий о состоянии и перспективах науки, исследований и образования. Участниками II Конгресса молодых ученых станут делегаты из более чем 40 стран мира.

Подробнее с деловой программой можно ознакомиться на официальном сайте II Конгресса молодых ученых конгресс.наука.рф.

Организаторами Конгресса молодых ученых в 2022 году выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и фонд «Росконгресс». Оператором десятилетия науки и технологий выступает АНО «Национальные приоритеты». Конгресс будет проходить при поддержке титульного партнера — федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», титульного партнера — государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», стратегического партнера — ПАО «Россети», официального партнера — государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», официального партнера — ПАО «Сбербанк».