Джонни Депп снимется в новой части «Пиратов Карибского моря»

Джонни Депп вернется на экраны в роли капитана Джека Воробья, сообщает издание The Sun. По сообщению The Sun, актер снимется в шестой части «Пиратов Карибского моря». Пробные съемки фильма начнутся в феврале 2023 года в Британии, передает телеканал «Известия». Предварительное название нового фильма — «День в море». По информации газеты, проект в начальной стадии, имя режиссера неизвестно. Исполнительным продюсером назначен Брюс Хендрикс, который участвовал в создании первых трех частей. Первые пять фильмов франшизы собрали в мировом прокате $4,1 млрд.

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