В Омске первый в этом сезоне каток откроют на стадионе «Юность»
В Омске стартует сезон массовых катаний на коньках. Первым откроется каток на территории спорткомплекса «Юность» им. С.С. Бовкуна, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Каток под открытым небом откроется уже в пятницу, 25 ноября. Начинающие смогут научиться стоять на коньках на занятиях в специальных группах, где будут обучать как взрослых, так и детей, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».
По словам директора «Юности» Дмитрия Коноваленко, заливка площадки началась неделю назад. Контроль за качеством работ проводился ежедневно.
Как уточняет ИА «Город55», цены билета и проката коньков обещали оставить доступными. Сейчас прорабатывается вопрос со спонсорами об установке скамеек с подогревом и подсветкой.