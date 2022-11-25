Минэнерго подтвердил готовность электростанций En+ к зимнему периоду

Все ТЭЦ и ГЭС, входящие в энергетический холдинг En+, получили паспорт готовности к отопительному сезону 2022-2023 года. Документ, подписанный замминистра энергетики РФ Евгением Грабчаком, подтверждает, что объекты компании готовы к повышенным нагрузкам в зимний период.

Готовность предприятий электроэнергетики и ЖКХ к осенне-зимнему периоду обсуждалась 24 ноября на заседании правительства РФ под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. Премьер подчеркнул, что отопительный сезон начался на территории всей страны.



Как пояснили в En+, на всех энергообъектах «создан запас материально-технических ресурсов и оборудования, необходимый для надежного прохождения отопительного сезона». Оперативный персонал предприятий отработал действия по ликвидации аварий в условиях низких температур, а также прошел дополнительный инструктаж по особенностям работы в условиях зимнего максимума нагрузок, добавили в компании.



Холдинг En+, основанный Олегом Дерипаской, вырабатывает около 7% всего электричества в России. Генерирующие активы группы расположены в Сибири и Поволжье. Ключевым элементом энергетического сегмента компании является гидроэнергетика. En+ управляет пятью ГЭС, три из которых входят в топ-20 крупнейших в мире (по установленной мощности).