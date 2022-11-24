Около 134 млн рублей направят на работу санавиации в Воронежской области
В Воронежской области определили подрядчика, который займется санитарными авиаперевозками в 2023 году. Об этом сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на документацию на портале госзакупок.
Победителем торгов стала компания из Санкт-Петербурга АО «Национальная служба санитарной авиации». Она выполнит работы по начальной цене аукциона в размере 133,8 млн рублей.
Контракт предусматривает перевозку вертолетом больных, медперсонала и необходимого груза до конца 2023 года. Борт будет базироваться недалеко от Воронежского областного клинического центра медицины катастроф, который выступает заказчиком работ.
В сентябре стало известно, что в Липецкой области возобновляют эвакуацию пациентов с помощью авиации. К вылетам был подготовлен новый санитарный вертолет «Ансар».