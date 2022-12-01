День банковского работника – 2022: история и традиции праздника

В России 2 декабря отмечают День банковского работника — профессиональный праздник сотрудников финансовых организаций. Их усилиями вносится немалый вклад в развитие экономики страны и обеспечение нужд граждан. «Известия» знакомят читателей с историей и традициями праздника.

День банковского работника – 2022: история праздника

В официальный календарь государственных праздников День банковского работника не внесен. Его отмечают в дату создания Центробанка РФ — федеральный закон о создании финансового регулятора был принят 2 декабря 1990 года. А в 2004 году Ассоциация российских банков предложила отмечать в этот день профессиональный праздников сотрудников кредитных организаций.

Своим праздником работники банковской системы также считают День финансиста 8 сентября, а у работников Сбербанка и вовсе есть собственный знаменательный день — 12 ноября.

День банковского работника – 2022: традиции праздника

Руководство многих банков в день праздника отмечает успехи своих подчиненных и награждает наиболее отличившихся сотрудников. Некоторые компании устраивают корпоративы. Другие финансовые организации используют день торжества для проведения лекций, семинаров и тренингов по повышению квалификации персонала.

В некоторые годы ко дню праздника был приурочен Московский финансовый форум, участники которого обсуждают актуальные проблемы в экономической сфере и пути их разрешения.

Дома банковских работников поздравляют близкие и члены семьи, отмечая их исключительные аналитические способности и острый ум.

20 ноября в России отмечали День бухгалтера, а «Известия» рассказали об истории появления праздника и его традициях.