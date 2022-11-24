Норматив озеленения увеличили в Псковской области

В Псковской области увеличили норматив обеспеченности зелеными насаждениями на одного жителя городского округа. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на региональное правительство.

Согласно закону «О межбюджетных отношениях в Псковской области», норматив вырастет с 10 до 20 кв. м на одного жителя. Кроме того, до 500 тыс. рублей будет увеличен норматив на содержание физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. Также предусмотрены расходы на содержание спортивных школ.

На 1% вырастет дифференцированный норматив отчислений от акцизов на бензин в местные бюджеты. Вырастет и норматив количества опор освещения на 1 км дорог. Для сельских поселений он составит 22 опоры, для городских поселений и округов — 35 опор. Коэффициент расходов на содержание опор уличного освещения и установку опор вырастет до 17% от суммы расходов на уличное освещение.

Средства на реализацию обновленного закона предусмотрены в бюджете на 2023 год.