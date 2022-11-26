Отложение солей: как вялят рыбу в Бангладеш

Вяленая рыба — популярный продукт в Бангладеш. Спрос на нее особенно вырастает с приближением зимы. Тысячи рабочих трудятся на предприятиях, чтобы удовлетворить потребности покупателей как внутри страны, так и за ее пределами. Как вялят рыбу в Бангладеш — в фотогалерее «Известий»