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Отложение солей: как вялят рыбу в Бангладеш

Продукция из Кокс-Базара популярна не только внутри страны, но и за рубежом
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Как в Бангладеш вялят рыбу
Фото: Getty Images/Pacific Press/LightRocket/Md. Akhlas Uddin
Вяленая рыба — популярный продукт в Бангладеш. Спрос на нее особенно вырастает с приближением зимы. Тысячи рабочих трудятся на предприятиях, чтобы удовлетворить потребности покупателей как внутри страны, так и за ее пределами. Как вялят рыбу в Бангладеш — в фотогалерее «Известий»
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Как в Бангладеш вялят рыбу
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Mohammad Shajahan
Крупнейший в Бангладеш центр по производству вяленой рыбы расположен в городе Кокс-Базар на берегу Бенгальского залива
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Как в Бангладеш вялят рыбу
Фото: Getty Images/NurPhoto/Rehman Asad
В Кокс-Базаре располагается крупный морской рыбный порт
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Как в Бангладеш вялят рыбу
Фото: Getty Images/NurPhoto/Rehman Asad
В сезон на местном производстве занято около 30 тыс. рабочих
На весь экран
Как в Бангладеш вялят рыбу
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Mohammad Shajahan
За один сезон здесь производится 60 млн т вяленой рыбы на миллиарды долларов
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Как в Бангладеш вялят рыбу
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Mohammad Shajahan
Вялят здесь самую разную рыбу — более десятка видов
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Как в Бангладеш вялят рыбу
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Mohammad Shajahan
Произведенная в Кокс-Базаре продукция приносит государству хороший доход
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Как в Бангладеш вялят рыбу
Фото: Getty Images/NurPhoto/Rehman Asad
Способ заготовки рыбы используют самый простой — ее вялят на солнце
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Как в Бангладеш вялят рыбу
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Mohammad Shajahan
В этом году погода для заготовки рыбы очень благоприятная — мало дождей и много солнца
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Как в Бангладеш вялят рыбу
Фото: Getty Images/Pacific Press/LightRocket/Md. Akhlas Uddin
Цена за один килограмм рыбы может доходить до 2 тыс. бангладешских так (чуть больше 1 тыс. рублей)
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