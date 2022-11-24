Новые сети водоснабжения и водоотведения построят в Белгороде

Рабочие приступили к строительству нового водопровода и канализации в Юго-Западном районе Белгорода. Стоимость проекта оценивается в 1,5 млрд рублей.

Строительство ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего планируется построить 15 км коммуникаций и уложить 25 тыс. м трубопровода. Об этом сообщает Бел.ru.

Кроме того, специалисты обустроят семь водозаборных скважин. Планируется строительство двух станций водоподготовки.

Из федерального бюджета на текущий момент выделено 378 млн рублей. Завершение строительства запланировано на 2025 год.

Ранее сообщалось, что власти Тверской области намерены направить дополнительные средства на реконструкцию водозаборных сооружений в Ржеве. Работы будут завершены в 2024 году.