Объявлены имена победителей премии «Экология – дело каждого»

Жюри II Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» объявило результаты этого года. Гран-при конкурса от председателя жюри, вице-премьера РФ Виктории Абрамченко удостоен Борис Глушак из Санкт-Петербурга за экологический проект «Фотобиореактор «Каскад-1».

«Дорогие ребята! От всей души благодарю вас за участие в международной премии "Экология – дело каждого". Экология действительно касается каждого человека и вообще всего живого на планете. Она не имеет границ, пола и возраста. Абсолютно каждый может внести свой вклад в сохранение планеты. Например, можно сортировать отходы, экономить воду, убирать мусор, снижать потребление либо стать эковолонтером. Своими яркими конкурсными работами вы показали, как много неравнодушных людей готовы делать наш мир лучше и экологичнее», – отметила в приветственном слове к победителям и призёрам Премии заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко.

По итогам работы жюри Гран-при Премии присуждено 15-летнему Борису Глушаку из Санкт-Петербурга за экологический проект «Фотобиореактор «Каскад-1» – инновационную разработку по использованию микроводоросли хлорелла вульгарис, которая позволяет из углекислого газа получать кислород и дезинфицировать воздух. Борис представил на суд жюри несколько своих разработок, в том числе сделанные специально для Премии.

Диплом первой степени от председателя жюри получила 13-летняя София Милютина из Москвы за работу «Глаза есть везде» – пронзительный танец, призывающий сохранить окружающую среду, диплом второй степени – получила школа имени генерала Джорджа Смита Паттона из Эквадора (Гуаякиль) – ребята рассказали в своей работе о правилах, которые необходимо знать при землетрясениях. Диплома третьей степени от председателя жюри удостоен 10-летний Семён Кудерко из Республики Хакасия за работу «Чистый воздух нашего города» – в своей работе школьник представил простые шаги по улучшению экологической обстановки в городе Черногорске и собственным примером доказал, что любой шаг нужно начинать с себя, и посадил деревья, тем самым показав взрослым, что каждый человек может повлиять на сохранение окружающей среды.

Победителями второго сезона Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» стали дети и подростки из Армении, Перу, Китая, Эквадора, Москвы и Санкт-Петербурга, Архангельской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Томской, Челябинской и Ярославской областей, Камчатского, Краснодарского, Красноярского, Пермского и Приморского краев, Алтая, Башкортостана, Бурятии, Крыма, Татарстана, Хакасии, Чечни, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Лидерами по числу победителей в этом году стали Подмосковье, Москва и северная столица России.

«Вторая Международная детская премия службы показала большую динамику, сильную конкуренцию и высокое качество работ. Номинации «Экопроект» и «ESG-поколение» открыли настоящих звёзд проекта и, надеюсь, будущих экологов и учёных. Например, восьмилетний победитель Артём Ямалов из Уфы представил проект дождевого сада для экономии воды. Обладатель первого места Игорь Леман из Нижегородской области придумал передвижную станцию «Экоумница» по переработке компоста, и тестовый образец уже установлен в его школе. Полина Павлова из Приморского края, занявшая первое место, предложила уникальную разработку по очистке техногенных вод промышленных предприятий с помощью искусственных геохимических барьеров. Девятилетняя Альбина Коротоножкина из Белгородской области, которая стала активной участницей и прислала много полезных обучающих роликов, придумала коллекцию цифровой одежды. Победитель Владимир Матюшкин из Армавира представил на Премию Всероссийский проект экологического герба», – сказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Она отметила, что и творческие номинации были очень востребованы у ребят. Дети придумывали рэп, пели песни, сочиняли собственные стихотворения и создавали танцы, причём многие работы были сделаны на высоком уровне.

На Премию второго сезона поступило 45,5 тысяч работ из 89 регионов Российской Федерации и 33 стран ближнего и дальнего зарубежья. В топ-10 зарубежных стран по числу принятых работ вошли: первое место – Китай, второе – Узбекистан, третье – Турция, четвертое – Абхазия, пятое – Южная Корея, шестое – Венесуэла, седьмое – Белоруссия, восьмое – Казахстан, девятое – Таджикистан, десятое – Греция. Далее идут Великобритания, Индонезия, Германия, Киргизия, Франция, Перу, Ливан, ОАЭ, Эквадор, Армения, Мексика, Панама, Монголия, Боливия, Камерун, Молдавия, Эстония, Катар, Алжир, Индия, Австрия и Бельгия.